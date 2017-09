Al menos seis muertos en Saint Martin por el paso del Huracán Irma

El prefecto del departamento francés de Guadalupe confirmó el número de víctimas mientras el fenómeno climático continúa su ruta hacia Puerto Rico, Haití y Florida

paso del huracán Irma dejó al menos seis muertos en la parte francesa de la isla de Saint Martin, informó a la prensa el prefecto del departamento francés de Guadalupe, mientras el ciclón sigue su paso hacia Puerto Rico, Haití y Florida.

“La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla”, dijo Maire, advirtiendo que este balance no es definitivo.

Así quedó el puerto en las islas Vírgenes Británicas, tras el paso del huracán Irma. Foto: Reuters

El prefecto anunció además que se estima que puede que “entre el 60% y 70% de las viviendas” en San Martín hayan sido destruidas.

Antes, la ministra de Ultramar francesa, Annick Girarfin, había informado que había “dos muertos y dos heridos” en San Bartolomeo y San Martín.

