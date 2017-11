Ahora le tocó a Amado Boudou: las causas detrás de la detención

El ex vice presidente de Cristina Kirchner fue detenido por lavado de dinero.

La decisión de la sala II de la Cámara Federal, de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, sentó el precedente que ahora está complicando a los ex funcionarios K acusados de corrupción. Se trata del pedido de desafuero y arresto de De Vido por presunto entorpecimiento de la investigación.

Los pedidos son realizados por los jueces de instrucción de las diversas causas, pero la Cámara Federal II reconoció que los acusados no son personas comunes, sino miembros de organizaciones ilegales que cuentan con respaldo económico y de políticos, abogados y empresarios, por lo tanto pueden destruir pruebas, sobornar o entorpecer a la justicia de cualquier forma.





De acuerdo al fallo del titular de la causa, el juez Ariel Lijo “si bien se advierte que los imputados han cumplido con las obligaciones formales del proceso, el reciente fallo de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal establece nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales, en este sentido sostuvo ‘…a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal (…) precisamente (…) en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo’”.

Para magistrado Boduou fue el jefe de una asociación ilícita que lavó dinero, y su socio, José María Núñez Carmona, el organizador de esa asociación. Ahora ambos fueron detenidos, y se ordenó la indagatoria de Alejandro Vandenbroele, Agustina Kämpfer y Juan Carlos López.

En este sentido, el mes pasado los abogados de Alejandro Vanderbroele, el presunto testaferro de Boudou que está imputado en las causas Ciccone y Fonfipro (el fondo de Formosa para el algodón), le solicitaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un millón y medio de dólares para que su cliente “hable”. Con esa cifra de por medio, el acusado se hubiese acogido al programa del gobierno de protección de testigos e imputados. La ministra rechazó la escandalosa cifra.

No obstante, esa intencionalidad de “hablar” de indicios de que si las cosas comienzan a complicarse demasiado, Vanderbroele podría bajar su precio y acogerse a la figura del “arrepentido”, es decir, negociar parte de la pena a cambio de información.





Por otro lado, es necesario tener en cuenta el gesto de Cristina al soltarle la mano a su ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Allá por 2015 todos preveían el fin de un ciclo, no estaban del todo seguros pero prevalecía esa mística unidad peronista de los que se encuadran tras un lídes político.

En esa elección presidencial Cristina todavía era la jefa indiscutida -aunque la fractura al interior del FVP era evidente desde hacía un tiempo- que acogía bajo su manto a todos sus correligionarios. En las listas hubo lugar para todos y el gabinete de ministros pasó casi completo a las Cámaras del Congreso: “Fueros para todos y todas”.

Sin embargo el tiempo pasó, el kirchnerismo no recuperó el terreno perdido y las causas por corrupción avanzaron. En este marco, Cristina comenzó a despegarse de todos aquellos que no le sirvieran, pero también que no le fueran absolutamente obsecuentes. Así, fueron cayendo Luis D´Elía, José López, Julio De Vido, y ahora Amado Boudou.

Ahora, con el respaldo del fallo de la Cámara Federal II y los condicionamientos en el apoyo político del kirchnerismo, es probable que haya más detenidos entre el grupo de los ex funcionarios K.

