Advertencia de Barrionuevo: “De la Rúa y Alfonsín atacaron a los sindicatos y no terminaron su mandato”

“No sigan pisando la cola al león”, lanzó el gremialista, que pidió investigar la connivencia entre empresarios y políticos; le respondió el procurador bonaerense, Conte Grand

n medio del avance de las investigaciones sobre el accionar de varios sindicalistas, el líder de los gastronómicos y referente de uno de los tres núcleos que integran la CGT , Luis Barrionuevo, lanzó una dura advertencia al gobierno de Mauricio Macri: recordó que los militares, Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín atacaron a los sindicatos “y no terminaron su mandato”.

“Ojo, también, cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, nos han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares; ha venido [Raúl] Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato, por la incapacidad, porque erró en la economía; vino [Fernando] De la Rua y lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león, porque no todos somos iguales y no se puede generalizar con las mafias sindicales”, dijo Barrionuevo durante una entrevista con TN.

“Nadie orina agua bendita”, aseguró luego Barrionuevo, para insistir: “No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y no terminaron su mandato”.

Luego de decir que, por ahora, no hay “ninguna” reconciliación de la CGT con el Gobierno, y por si quedaban dudas, el sindicalista renovó el mensaje hacia Cambiemos. “Yo ya la he vivido a esta. Los militares vinieron contra nosotros, ¿ustedes recuerdan?, hubo intervenciones de todos los gremios, muertes, asesinatos. Alfonsín vino contra ‘la burocracia sindical’, ¿se acuerdan?, y no terminó el gobierno, se fue seis meses antes. Pero no hubo responsabilidad de los trabajadores, [fue] por la incapacidad de gobernar. Pero vino ‘contra alguien’. Y lo mismo quiere hacer este Gobierno: venir contra el sindicalismo”, deslizó.

El gastronómico también se refirió a Marcelo Balcedo , el sindicalista del Soeme detenido en Uruguay. “No es un sindicalista, sino un empresario de medios”, sostuvo, y señaló que “extorsionó a políticos” y afilió compulsivamente a trabajadores a su gremio “en connivencia con el ex gobernador Daniel Scioli”.

En más de una oportunidad, Barrionuevo señaló que debe investigarse la connivencia entre empresarios y políticos para explicar la corrupción, no sólo a los sindicalistas. Señaló a los que “dieron de comer” a Juan Pablo “Pata” Medina , líder de la Uocra de La Plata, también detenido. “Tendría que estar preso Aníbal Fernández”, indicó en otro tramo de la charla. Y defendió, en cambio, al camionero Hugo Moyano . “Hay sindicalistas buenos, malos y regulares y hay que investigarlos, pero no generalizar”.

Los dichos de Barrionuevo motivaron una respuesta del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien señaló que los sindicatos son “instituciones fundamentales para el progreso” del país. “La Justicia que integro no se mete con los sindicatos, sino con los sindicalistas corruptos”, resaltó.

